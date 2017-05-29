Макрон и Путин обсудили расследование о пытках геев в Чечне

21:05 29 мая 2017 0

Макрон "указал президенту Путину" на проблему Фото: prt scr Youtube

Президент Франции Эмманюэль Макрон договорился с президентом России Владимиром Путиным следить за ситуацией с геями в Чечне, передает «Новая газета».

Макрон рассказал, что был инициатором данного предложения.

«Мы говорили об ЛГБТ в Чечне, а также об НКО в России. Я очень четко указал президенту Путину, чего ожидает Франция по этому вопросу», — сказал глава Франции. По данным «Новой газеты», лидеры не обсуждали вопрос о вмешательстве России в выборы каких бы то ни было стран.

Путин после беседы с Макроном пригласил президента Франции посетить Москву с ответным визитом, добавляет «Национальная служба новостей».