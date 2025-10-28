Суд продлил на полгода арест бывшему замминистру обороны Попову
28 октября 2025 в 17:25
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Суд постановил продлить срок ареста бывшего заместителя министра обороны Павла Попова, обвиняемого в коррупционных преступлениях, еще на шесть месяцев. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал