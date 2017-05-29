21:45 29 мая 2017 0

Сокращения рабочих мест в ХМАО-Югре Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Сотрудники окружной клинической больницы в Ханты-Мансийске рискуют попасть под сокращения. 10 июня 2017 года в столицу ХМАО-Югры должна приехать с аудиторской проверкой экспертная группа организации «ЛюдиPeople» (Москва) — фирмы, специализирующейся на внутренней оценке работы предприятий. Об этом в понедельник, 29 мая, сообщает источник агентства, имевший опыт работы с организацией.

По словам собеседника, последний раз с подобной проверкой сотрудники «ЛюдиPeople» приезжали в Ханты-Мансийск в 2016 году. Тогда двумя государственными компаниями ОТРК «Югра» и «РИЦ» под эгидой государственной программы «Бережливый регион» был заключен договор на консалтинговые услуги. Эксперты «ЛюдиPeople» должны были проанализировать работу компаний и подготовить отчет по необходимым изменениям для улучшения экономического и финансового состояния медиаактивов округа, а также поднятия коэффициента полезного действия сотрудников. По неофициальной версии, за один свой приезд аудиторы получали около 2 млн рублей.

«ЛюдиPeople» в ОТРК фото: соцсети

Однако, со слов источника, производимый специалистами анализ и аудит были поверхностными, а после отъезда аудиторов, в компаниях начались массовые сокращения. Работы лишились более 70 человек, а информационное агентство «РИЦ» в дальнейшем было полностью расформировано.

Как сообщила «URA.RU» директор департамента общественных и внешних связей ХМАО-Югры, по совместительству член совета директоров ОТРК «Югра», Елена Шумакова, контракт с организацией «ЛюдиPeople» был заключен на 1,5 года.

«Самого ТЗ у меня нет, но есть те задачи, которые мы как учредители и совет директоров ставили перед телекомпанией в рамках реализации концепции «Бережливый регион». Целевые результаты, которых необходимо добиться за счет преобразования ОТРК «Югра» в бережливую телерадиокомпанию, деятельность которой организована с применением технологий бережливого производства и современными стандартами эффективности.

Первое — необходимо решить проблему повышения производительности труда в 1,5-2 раза, минимум. Второе — обеспечить повышение минимум до 25% объема поступлений внебюджетных ресурсов в телекомпанию. Сегодня этот показатель составляет 8%», — сообщает Елена Шумакова

Также Шумакова подтвердила расформирование РИЦ после консалтинговой проверки. По словам чиновницы, было установлено, что информационный портал дублировал деятельность второго государственного информационного портала — «ugra-news». Было принято решение оставить «ugra-news», а «РИЦ» расформировать. В данный момент он выполняет функции пресс-центра и пресс-площадки как распространитель видео-контента.

Директор департамента здравоохранения ХМАО-Югры Алексей Добровольский, информацию о предстоящих проверках ОКБ консалтинговой фирмой не подтвердил, но обещал прокомментировать ситуацию позже.

По телефонному разговору с «URA.RU» эксперт «ЛюдиPeople» Кира Лысых работу с ОТРК подтвердила, но уточнить сумму за услуги аудиторов не смогла, ссылаясь на отсутствие руководителей и бухгалтеров. «Мы никого не увольняем. Мы собираем сведения, проводим анализ и даем отчет заказчикам.», — комментирует представитель консалтинговой фирмы.