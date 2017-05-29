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29 мая 2017
22:12  29 мая 2017 0

С помощника депутата Госдумы пытаются взять показания на Юревича. Подробности нового дела против экс-губернатора

Юревич. Челябинск, юревич михаил
В деле Михаила Юревича - первое задержаниеФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
Уголовное дело экс-губернатора Михаила Юревича
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Задержанный в рамках расследования нового уголовного дела в отношении челябинского экс-губернатора Михаила Юревича, директор Московского филиала ОАО «Макфа» Андрей Чуркин является помощником депутата Госдумы от Кировской области по спискам «Справедливой России» Вадима Белоусова. Эту информацию «URA.RU» подтвердили в агрохолдинге.

Как сообщили «URA.RU» собственные источники, Андрей Чуркин был задержан 27 мая, в субботу. «В бизнесе Михаила Юревича работает почти 20 лет, почти сразу же возглавил московский филиал „Макфы“. Есть вероятность, что у него пытаются взять показания на Юревича», — заявили «URA.RU» в окружении экс-губернатора.

Андрей Чуркин был соучредителем двух фирм, ООО «Миг Плюс» и ОАО «Темп Автотех», входящих в холдинг «Макфы». Сейчас обе фирмы ликвидированы. Депутат Госдумы Вадим Белоусов — деловой партнер Михаила Юревича. Сын Белоусова управляет агрохолдингом. В прежнем созыве Госдумы Вадим Белоусов избирался от Челябинской области по спискам «Единой России». В этот созыв получил мандат по спискам эсеров в Кировской области. Ему уступил свое место лидер кировских эсеров Сергей Доронин.

«Компания подтверждает, что задержан топ-менеджер „Макфы“, руководитель столичного филиала Андрей Чуркин. Все остальные комментарии будут позже», — сообщила «URA.RU» пресс-секретарь Михаила Юревича Юлия Бобылева.

По версии следствия, Чуркин выступал посредником в получении взятки в 3,4 млрд рублей от предпринимателей Челябинской области за тот период, когда Юревич руководил регионом. Взятка в 3,4 млрд рублей — новое уголовное дело в отношении Юревича. Ранее ему вменялись взятки от экс-министра здравоохранения региона Виталия Тесленко и подстрекательство в клевете.

Решением Свердловского областного суда Михаил Юревич заочно арестован. По словам адвокатов, экс-губернатор находится в Лондоне, где проходит лечение от онкозаболевания.

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.Ru»
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