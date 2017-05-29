Российский ученый нашел способ влиять на погоду на Марсе

23:45 29 мая 2017 2

Облака уменьшат отток тепла с Марса Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Исследователь из Архангельска Александр Попов запатентовал восемь научно-технических проектов для освоения космоса. Один из них поможет нагреть Красную планету.

Патент называется «Способ прогрева атмосферы Марса» и является инструкцией для создания облаков на Красной планете. Ученый предлагает растопить ледники на полюсах, сообщает телеканал 360, что создаст облака, которые уменьшат отток солнечного тепла с поверхности Марса.

Атмосфера Марса заполнится облаками, увеличится встречное излучение тепла и холодная планета продолжит нагреваться, уверен ученый.