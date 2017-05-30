{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,71
Динамика за 2 недели
Евро 63,37
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
30 мая 2017
29 мая 2017
Главные новости Свердловской области
04:10  30 мая 2017 0

Екатеринбург затопило кипятком: «трубы будет рвать всю ночь»

ЖКХ. Аварийная. Теплотрасса. Челябинск., аварийная служба, водопровод, ремонт, теплотрасса, жкх
В среду коммунальщики будут искать повреждения трубопроводовФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Начавшиеся в Екатеринбурге гидравлические испытания трубопроводов привели к тому, что ночью в ряде микрорайонов прорвало трубы и улицы оказались затопленными. По утверждениям коммунальщиков, ликвидировать порывы будут в течение вторника.

В частности, как сообщает портал E1, залитой кипятком оказалась улица Громова В юго-западном микрорайоне города — очевидцы указывают, что кипятка там по колено и машины ездят в облаках пара.

«Когда прорыв устранят, неизвестно, — приводит портал слова диспетчера ЖКХ. — Днем будут искать прорывы. Сейчас во время опрессовок всю ночь рвать трубы будет».

Отметим, гидравлические опрессовки, которые сейчас проходят в Екатеринбурге, и без того доставляют горожанам массу неудобств в связи с отключением горячей воды.

Евгений Александров
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров