Свердловский губернатор проинспектировал реконструкцию спортшколы

Свердловский губернатор Денис Паслер и председатель регионального заксобрания Людмила Бабушкина проинспектировали ход масштабной реконструкции в спортивной школе «Факел» в Богдановиче. Об этом сообщили в пресс-службе свердловского заксо.

«Благодаря привлеченным средствам из областного бюджета удалось запустить беспрецедентный проект реконструкции стадиона — главного спортивного объекта города. Сегодня идет второй этап создания стадиона мечты — строительство рейс-трека на 320 метров, асфальтирование площадки, благоустройство территории, создание трибун с навесом на 480 мест, монтаж системы видеонаблюдения, устройство модульной раздевалки», — отмечается в сообщении.