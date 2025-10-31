Свердловский губернатор проинспектировал реконструкцию спортшколы
Работы по улучшению школы идут с 2024 года
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Свердловский губернатор Денис Паслер и председатель регионального заксобрания Людмила Бабушкина проинспектировали ход масштабной реконструкции в спортивной школе «Факел» в Богдановиче. Об этом сообщили в пресс-службе свердловского заксо.
«Благодаря привлеченным средствам из областного бюджета удалось запустить беспрецедентный проект реконструкции стадиона — главного спортивного объекта города. Сегодня идет второй этап создания стадиона мечты — строительство рейс-трека на 320 метров, асфальтирование площадки, благоустройство территории, создание трибун с навесом на 480 мест, монтаж системы видеонаблюдения, устройство модульной раздевалки», — отмечается в сообщении.
Первый этап реконструкции завершили в 2024 году. Горожане уже пользуются новым футбольным полем, площадками для стритбола и мини-футбола. Также там установлено оборудование для сдачи нормативов ГТО. Зимой футбольное поле будет использоваться в качестве катка.
