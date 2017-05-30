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30 мая 2017
29 мая 2017
05:42  30 мая 2017 0

В России нашли, чем заменить запрещенный мельдоний

Клипарт. Милдронат, допинг, милдронат, мельдоний
Запрет мельдония стал полной неожиданностью для многих российских спортсменовФото: Анна Майорова © URA.RU

Федеральное медико-биологическое агентство России (ФМБА) нашло замену скандальному мельдонию (милдронату) — препарату, защищающему сердечные мышцы при интенсивных физических нагрузках. По информации ведомства, использование L-карнитина, являющегося основой новых препаратов, не запрещен к использованию Международным антидопинговым анентством (WADA)/

«L-карнитин похож по химической структуре на мельдоний, — рассказал „Известиям“ руководитель ФМБА Владимир Уйба. — Комбинируя этот продукт в определенных пропорциях с антиоксидантами, адаптогенами и другими разрешенными препаратами можно добиться более устойчивого и качественного результата».

По словам директора ФМБА, L-карнитин обеспечивает клетки сердца набором питательных веществ за счет вовлечения в энергообмен жирных кислот, и тем самым защищают сердце от перенапряжения и повреждения.

Между тем, спортсмены-профессионалы высказывают сомнения о том, что L-карнитин может стать полноценной заменой мельдонию: схожесть химических формул данных веществ еще ничего не гарантирует, если мельдоний является полность синтетическим препаратом, то L-карнитин синтезируется в организме человека.

Отметим, замену мельдонию российские фармакологи начали искать после того, как WADA в начале 2016 года включила мельдоний в список запрещенных препаратов, фактически приравняв его к допингу. Из-за этого ряд российских спортсменов дисквалифицировали на длительный срок, вследствие чего они не смогли участвовать в Олимпийских играх 2016 года.

Евгений Александров
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