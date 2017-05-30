{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,71
Динамика за 2 недели
Евро 63,37
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
30 мая 2017
09:57  30 мая 2017 0

На переселение жителей Березников из зоны техногенной аварии выделено 1,25 млрд рублей

Визит губернатора в Березники на Бератон и встреча с ЕР. Пермь
Социальные выплаты будут предоставлены 4492 гражданамФото: Алексей Глазырин © URA.RU

На переселение жителей Березников из зоны техногенной аварии правительство России выделило 1,25 млрд рублей. Распоряжение об этом опубликовано на сайте кабинета министров.

«За счёт этих средств в 2017 году будут предоставлены социальные выплаты 4492 гражданам», — передает РБК со ссылкой на пояснительную записку к документу.

Переселение состоится в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильём граждан России» госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Ранее на переселение из зоны вероятных разрушений в Березниках уже выделяли 1,25 млрд рублей (2014—2016 годы). Около пяти тысяч граждан получили жилье в других районах. В 2017 году, как отмечается в распоряжении правительства России, социальные выплаты будут предоставлены 4492 гражданам.

Авария на руднике предприятия «Уралкалий» произошла в 2011 году. Вблизи здания шахтостроительного управления компании образовался провал почвы. После этого территория вокруг была признана непригодной для проживания.

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров