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Главные новости Курганской области
10:11  30 мая 2017 0

В Курган с отчетом приехал сенатор Лисовский. Депутатов задобрил песнями

Встреча Сергея Лисовского со студентами КГУ. Курган, лисовский сергей
Сергей Лисовский отчитается о своей работеФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Курганской областной думе во вторник, 30 мая, с отчетом выступит зауральский сенатор Сергей Лисовский. Он прибыл в регион еще накануне, провел несколько встреч, а также устроил сюрприз для единороссов.

Олег Колташов (слева) сделал селфи с Владимиром Маркиным

Фотографией с некогда популярным певцом Владимиром Маркиным на фоне флага «Единой России» поделился на своей страничке в Facebook депутат Олег Колташов. «Неожиданно повеселились», — прокомментировал он снимок. Заинтересованность проявил депутат из фракции «Справедливая Россия» Виктор Семенов. «Маркин в гости зашел?» — поинтересовался он. Олег Колташов пояснил, что действие происходит в КЦ «Академия».

Певец Владимир Маркин, который является родственником супруги Сергея Лисовского Анны Минаевой (была замужем за певцом Сергеем Минаевым), не первый раз приезжает в Курган вместе с Сергеем Лисовским. Так, он сопровождал сенатора во время его предвыборной кампании в 2014 году.

Татьяна Жаткина
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