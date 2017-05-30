Челябинцам обещают новые авиарейсы в Европу

10:49 30 мая 2017 0

В качестве перевозчика рассматривают компанию "Нордавиа" Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Авиарейсы из Челябинска в Калининград планируется запустить с 2018 года. Предполагается, что полеты будет выполнять компания «Нордавиа». Вопрос обсуждался во время визита в Челябинск руководителя региональных представительств авиакомпании на северо-западе России Павла Савоськина.

Возможность возобновления рейсов, выполнявшихся с 2007 по 2009 год и прекратившихся в связи с банкротством компании «КД-Авиа», на Южном Урале связывают с программой развития калининградского аэропорта «Храброво». «Программа „Открытое небо“ предусматривает, что любой перевозчик может развивать в „Храброво“ свою сеть. С учетом чемпионата мира по футболу в 2018 году, который будет проходить и в Калининграде, количество направлений вылета существенно расширится», — цитирует «74.Ru» коммерческого директора Челябинского авиапредприятия Ксению Агафонову.

Временной лаг в компании связывают с ротацией авиапарка «Нордавиа», в процессе которого до конца года не получится выделить самолеты на новое направление.

Предполагается, что оно будет востребовано южноуральцами, которым сейчас приходится добираться в страны Шенгена из Екатеринбурга либо с пересадками через Москву и Санкт-Петербург. Кроме того, бывший Кёнигсберг сам по себе привлекателен для туристов.

Пока же челябинскому аэропорту придется убрать из расписания одно международное направление. Росавиация отозвала допуск «Уральских авиалиний» на полеты в Ереван, которые ранее компания могла осуществлять семь раз в неделю. Как пояснили «URA.RU» в ведомстве, отзыв произведен по инициативе самих авиаторов. В рамках оптимизации деятельности компания попросила отменить допуски по международным маршрутам.