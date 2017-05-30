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30 мая 2017
29 мая 2017
Главные новости Свердловской области
11:07  30 мая 2017 0

Самолет «Уральских авиалиний» Екатеринбург—Симферополь экстренно сел в Самаре

Первый прямой самолет с Китая: Хайнаньские авиалинии. Екатеринбург, уральские авиалинии, ural airlines
Ребенка с семьей сняли с рейса для госпитализацииФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Самолет «Уральских авиалиний», направлявшийся из Екатеринбурга в Симферополь, экстренно сел в Самаре. Как рассказали «URA.RU» очевидцы, на борту стало плохо ребенку и ему понадобилась медицинская помощь.

В пресс-службе авиакомпании подтвердили информацию. «Во время выполнения рейса U6-2931 Екатеринбург—Симферополь у пассажира-ребенка резко ухудшилось состояние здоровья. Чтобы своевременно оказать медицинскую помощь, командир воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку в ближайшем аэропорту города Самары», — рассказали нашему агентству в компании.

Ребенка с семьей сняли с рейса для госпитализации, затем самолет продолжил полет.

12 мая самолет «Уральских авиалиний» не смог вылететь из аэропорта «Кольцово» в турецкую Анталью из-за птицы, попавшей в двигатель.

Сергей Дианов
© Служба новостей «URA.Ru»
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