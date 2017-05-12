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12 мая 2017
11 мая 2017
Главные новости Свердловской области
10:37  12 мая 2017 0

В Кольцово экстренно отложили вылет самолета в Турцию

Первый прямой самолет с Китая: Хайнаньские авиалинии. Екатеринбург, уральские авиалинии, ural airlines
Уральским туристам придется повременить с отдыхом из-за птицыФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Самолет «Уральских авиалиний» не смог вылететь из аэропорта Кольцово в турецкую Анталью из-за птицы, попавшей в двигатель, сообщили источники «URA.RU».

По данным онлайн-табло авиаузла, рейс под номером 3725 задерживается на девять часов. Airbus A321 «Уральских авиалиний» должен был подняться в небо 12 мая в 4 часа утра, однако вылет отложили до 13:00. В причинах указывается «подготовка рейса». В пресс-службе авиакомпании пообещали дать комментарий позднее.

10 мая в Екатеринбурге на 12 с половиной часов задержали рейс авиакомпании Azur air в турецкую Анталью.

Исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев рассказывал «URA.RU», что с мая у свердловчан начинается сезон путешествий в Турцию. Специалист сообщал, что с этого месяца из Кольцово в жаркую страну каждую неделю может улетать по 11 тысяч уральцев.

Сергей Дианов
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