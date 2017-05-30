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30 мая 2017
29 мая 2017
28 мая 2017
27 мая 2017
11:48  30 мая 2017 0

Обгоревшего в лифте мальчика вывезли из Златоуста в Челябинск

Трасса М5 Дорога Челябинск, дорога, скорая помощь, трасса м5, детская реанимация
Специалисты областного ожогового центра вновь выехали в ЗлатоустФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Одного из мальчиков, едва не сгоревших в лифте в Златоусте, перевели на лечение в областной центр, сообщил «URA.RU» глава города Вячеслав Жилин. Второй пострадавший, получивший ожоги 90 процентов тела, не может быть перевезен из-за крайне тяжелого состояния — сейчас он находится в состоянии искусственной комы.

«29 мая в Златоуст выезжали специалисты областного ожогового центра, которые оценили состояние подростков. Одного мальчика бригада увезла с собой, а второму скорректировали лечение. Сегодня, 30 мая, доктора еще раз отправятся в Златоуст, чтобы проконтролировать динамику — вопрос о переводе подростка в область будет решаться исходя из их заключения. Дистанционно состояние пострадавшего контролируется в постоянном режиме, при необходимости готов подключиться и минздрав», — сообщила «URA.RU» пресс-секретарь областного минздрава Мария Хворостова.

Обстоятельства ЧП, происшедшего 29 мая в Златоусте, изучают также в региональном следственном управлении СКР. По предварительной версии, в кабине лифта вспыхнула горючая жидкость, которую везли с собой подростки 14 и 15 лет. Первоначально у одного из подростков диагностировали ожоги на 80% поверхности тела, а у второго — на 45,но уточненный диагноз оказался еще страшнее.

Владимир Васин
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