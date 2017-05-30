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27 мая 2017
12:40  30 мая 2017 0

Артур Никитин продает знаковые активы в Челябинске. ФОТО

Инвестиции в коммерческую недвижимость в 3-4 раза выгоднее, чем в жильеФото предоставлено ТК "Синегорье"

Известный предприниматель Артур Никитин решил продать часть площадей в торговых комплексах, ставших «визитными карточками» Челябинска. Помещения предлагаются в действующих ТК «Синегорье» и «Никитинский».

Предложение выглядит весьма интересным на фоне продолжающегося падения рынка жилой недвижимости, традиционно служившей инструментом инвестирования. Дело даже не в скандалах с обманутыми дольщиками и дорогой ипотеке: тенденция к удешевлению квадратного метра сохраняется, и эксперты не видят причин для изменения ситуации. Раньше квартиры гарантированно росли в цене либо столь же гарантированно дорожали при сдаче дома. Сейчас может произойти прямо противоположное. Цены на жилье в многоэтажных домах в столице Южного Урала упали до уровня 2012 года.

Статистика свидетельствует: доходность от коммерческой недвижимости больше в 3-4 раза, чем от вложений в жилье. Срок окупаемости квартиры, которую владелец сдает в аренду, по данным экспертов, составляет около 20 лет. При этом для коммерческой недвижимости — всего 5-7 лет.

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Комплекс «Синегорье» знаком не только челябинцам, но и большинству гостей столицы Южного Урала Фото предоставлено ТК «Синегорье»

По мнению руководителя «Компаньон-premium» Максима Фридмана, жилой недвижимостью больше не пользуются для сбережения средств. «Для этих целей подходит только доходная коммерческая недвижимость. Такие объекты продаются-покупаются по хорошей цене, без дисконтов и почти не теряют в цене», — констатировал эксперт. Вдвойне хорошо, когда коммерческая недвижимость продается в проходном месте и уже «с бизнесом» — работающими платежеспособными арендаторами.

Многоэтажный ТК «Синегорье» расположен возле железнодорожного вокзала и благодаря оригинальной конструкции стал архитектурной достопримечательностью Челябинска. Помимо уже сложившегося круга постоянных клиентов, его посещают гости города.

ТК «Синегорье» открылся на улице Степана Разина, 9 в декабре 2002 года. Общая площадь комплекса составляет 28,2 тыс. кв. метров, торговая — 16 тыс. кв. метров, ежедневное количество посетителей — 15 тыс. человек.

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ТК «Никитинский» замещает как промтоварные… Фото предоставлено ТК «Никитинский»

Подземный ТК «Никитинский» расположен в самом «сердце» Челябинска, на площади Революции. Общая площадь открытого в 1999 году комплекса 14 тыс. кв. метров, торговая — 8,3 тыс. кв. метров. «Никитинский», в среднем его ежедневно посещает 33 тыс. человек. На 1-й и 2-й линиях ТК расположены популярные магазины, на третьей линии — продуктовый зал.

Предлагаемые торговые площади — готовые бизнес-проекты, площадью от 30 квадратных метров. Они не требуют от собственника дополнительных расходов, например, на ремонт помещений или благоустройство прилегающей территории. Более того, даже арендаторов владельцу не придется искать — торговые площадки уже имеют своих ритейлеров.

Количество предложений ограничено. С подробной информацией вы можете ознакомиться на сайте Cheltorgi.ru и по телефонам: (351) 750-73-73.

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Алексей Шумов
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