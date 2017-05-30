12:50 30 мая 2017 1

Сенатор Сергей Лисовский отчитался о работе на заседании Курганской областной думы Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Утилизационный сбор для производителей продуктов питания, использующих упаковку, приведет к удорожанию товаров, а «деньги уйдут неизвестно куда». Об этом сенатор Сергей Лисовский заявил на заседании Курганской областной думы во вторник, 30 мая, передает корреспондент «URA.RU».

Позиция о расширении ответственности производителей прописана в законопроекте о твердых коммунальных отходах (ФЗ-89), над которым сейчас работает сенатор. «Предполагается, что каждый производитель продуктов питания должен утилизировать упаковку, а если он не может этого сделать, то должен платить экологический сбор, — пояснил Лисовский. — Вроде бы цель благая, но к чему это приведет? Деньги с производителей соберут, но непонятно, кто их получит и как он потом эту упаковку, выброшенную в мусорный ящик в каждой квартире по всей стране, будет утилизировать. Мы с вами получим, по сути, новый налог, хотя президент говорил, что сейчас налоги нельзя повышать, получим удорожание продуктов питания, при этом кто-то будет тратить эти деньги».

По мнению Лисовского, государство должно создать базовую инфраструктуру раздельного сбора и утилизации отходов по всей стране. «У нас же почему-то посчитали, что найдутся инвесторы, которые во имя экологической чистоты на непонятных условиях начнут заниматься раздельным сбором мусора или его сортировкой. Это совершенно тупиковый путь. Мне кажется, вообще надо этот закон переписывать и сейчас приостановить его действие. Он непрозрачный, куда пойдут деньги — непонятно, но то, что это приведет к росту цен. — ясно уже сейчас», — уверен Лисовский.

Сенатор попросил депутатов областной думы внимательно изучить этот законопроект.