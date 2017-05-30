{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,71
Динамика за 2 недели
Евро 63,37
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
30 мая 2017
12:30  30 мая 2017 0

Умер «кровавый диктатор» Панамы Мануэль Норьега

Свои дни бывший диктатор Панамы окончил в столичной больнице святого ТомасаФото: Pixabay

В Панаме в возрасте 83 лет скончался бывший диктатор страны Мануэль Норьега. О его смерти сообщил президент Панамы Хуан Карлос Варела.

Путь Норьеги к власти начался после военного переворота в 1969 году. Фактически правление страной перешло к нему в 1981 году. Норьега носил титул «Высший лидер национального освобождения Панамы», но при этом не занимал официальных должностей. В 1989 году он был свергнут во время военной операции США. Его обвиняли в содействии торговле наркотиками, вымогательстве и взяточничестве, а также в политических убийствах.

В 1992 году Норьега был приговорен к 40 годам тюрьмы. Впоследствии срок сократили до 30 лет, а потом — до 17,5 года. В декабре 2011 года его экстрадировали в Панаму. К тому моменту он провел более 20 лет в заключении в тюрьмах в США и Франции за контрабанду наркотиков и отмывание денежных средств.

В 2017 году Норьеге сделали операцию по удалению доброкачественной опухоли мозга, после которой его состояние значительно ухудшилось, сообщает «Национальная служба новостей».

Свои дни бывший диктатор Панамы окончил в столичной больнице святого Томаса.

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров