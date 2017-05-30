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30 мая 2017
29 мая 2017
Главные новости Свердловской области
12:38  30 мая 2017 0

«Воняет невозможно!» Жители элитного ЖК обвиняют церковь в сливе канализации прямо во двор. ФОТО

Жители дома недовольны соседством с церковьюФото: читатели "URA.RU"

В Екатеринбурге жители ЖК «Ударник» на Уралмаше обвиняют служителей протестантской церкви «Благодать во Христе» в сливе канализации прямо им во двор.

«В марте „Атомстройкомплекс“ сдал жилье, люди стали заезжать. Как снег растаял, началась невыносимая вонь. Оказалось, что религиозная община по соседству с нами сливает нам во двор свою канализацию. У них своей нет, они льют эту зловонную жижу нам во двор!» — поделился с «URA.RU» местный житель Дмитрий.

По словам мужчины, он обращался в управляющую компанию, к квартальному и в «Атомстрйокомплекс», однако решить проблему так и не удалось.

Жители страдают от запаха фекалий во дворе
Фото: читатели «URA.RU»

«Все обещают провести проверку. Сотрудники УК приходили в церковь, но их не пустила охрана. Насколько мне известно, „Атомстройкомплекс“ построит им канализацию, но когда это будет сделано, никто внятного ответа дать не может. Наш жилой комплекс считается объектом повышенного комфорта. Внутри дорогая мебель, и при этом нам льют говно под дом», — добавил собеседник агентства.

Пастор церкви Игорь Цыбульский в беседе с «URA.RU» заявил, что фекалии во двор жильцам не сливает.

«Это не фекалии. Просто рабочие „Атомстройкомплекса“, которые строят нам канализацию по договоренности, сливают воду. Пахнет от кессона. В ближайшие десять дней монтаж канализации закончат, и конфликт будет исчерпан», — отметил священнослужитель.

Двор превращен в свалку
Фото: читатели «URA.RU»

Согласно информации на сайте администрации города, за данный район отвечает квартальный Николай Нырковский. В момент звонка корреспондента «URA.RU» мужчина находился в больнице и не смог прокомментировать ситуацию.

В пресс-службе «Атомстройкомплекса» пообещали предоставить ответ в ближайшее время.

Данил Бардин
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