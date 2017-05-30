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Главные новости Курганской области
13:03  30 мая 2017 0

Зауральцам не хватает денег на летний отдых. Путевки в лагерях скупили тюменцы

Дети отдых. Курган, дети, городской лагерь
Не все родители могут себе позволить купить путевкуФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Зауралье уменьшилась квота на льготный отдых в лагерях санаторного типа. При этом не все родители готовы оплатить путевку ребенку даже по компенсированной цене. Как и где должны отдыхать дети этим летом, обсудили депутаты с руководителем департамента и науки Курганской области Натальей Бобковой на заседании областной думы, передает корреспондент «URA.RU».

Доклад Натальи Бобковой решили не заслушивать — ранее она его зачитывала на заседании профильного комитета, однако вопросов у депутатов возникло немало. Евгений Кафеев поинтересовался, как она относится к тому, что было уменьшено финансирование на отдых в лагерях санаторного типа, где дети могут не только отдохнуть, но и поправить здоровье. Наталья Бобкова согласилась, что было бы хорошо увеличить финансирование этой статьи расходов с 243 млн до 360 млн рублей, как это изначально планировалось, однако такой возможности нет. При этом она отметила, что не все путевки разбираются, поскольку жители районов не всегда могут найти возможность оплатить путевку даже по льготной цене, которая составляет около четырех тысяч рублей (полная цена путевки около 19 тысяч рублей).

Федор Ярославцев поднял вопрос о распределении в лагере «Салют» Шадринского района, где традиционно отдыхали дети из Далматово. Наталья Бобкова пояснила, что путевки были выкуплены по коммерческой цене для тюменских детей.

Депутат Борис Шалютин предостерег от идеи о сокращении мест в лагерях дневного пребывания, которые организуются в городах и селах Зауралья. «Будут по улицам бегать и укольчики себе ставить шприцами», — отметил он. Наталья Бобкова заверила, что уменьшать количество мест в лагерях дневного пребывания не планируется.

Также депутаты выяснили, как зауральские дети могут попасть в федеральные лагеря, и попросили предоставить информацию о том, сколько школьников из разных муниципальных образований смогли съездить в «Артек», «Океан» или «Орленок».

Татьяна Жаткина
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