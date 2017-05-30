{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,71
Динамика за 2 недели
Евро 63,37
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
30 мая 2017
12:40  30 мая 2017 0

Ураган, убивший людей в Москве, движется на Урал

Клипарт. Греция. Крит., девушка, ветер, темные очки
Ураган может дойти до Урала уже завтраФото: Александр Елизаров © URA.RU
новость из сюжета:
Ураган унес жизни людей в Москве
все новости сюжета

Штормовой ветер, обрушившийся на Москву накануне, 29 мая, может добраться до Урала. Как сообщили «URA.RU» синоптики, ураганный циклон подступает к Свердловской и Челябинской областям.

По словам главного синоптика Свердловской области Галины Шепоренко, погода в регионах может заметно испортиться уже завтра, 31 мая. Над Средним Уралом циклон пройдет стороной, поэтому здесь ветер будет терпимым — 15-20 метров в секунду. Однако челябинцам может повезти меньше. «Активная зона циклона должна пройти южнее Свердловской области», — сказала нашему агентству Шепоренко.

Собеседница добавила, что точных данных пока нет, возможно, ураган обойдет Урал, направившись в сторону Казахстана.

В пресс-службах ГУ МЧС по Свердловской и Челябинской областях «URA.RU» сообщили, что никакой информации от синоптиков о надвигающемся циклоне пока не получали.

29 мая в Москве от штормового ветра пострадали около 170 человек, 16 погибли. Буря сносила рекламные щиты, срывала кровлю с крыш, ломала деревья и переворачивала остановки общественного транспорта.

Сергей Дианов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров