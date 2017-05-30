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30 мая 2017
29 мая 2017
Главные новости Свердловской области
14:34  30 мая 2017 5

«Это катастрофа!». В Екатеринбурге закончились лекарства для лечения ВИЧ. Не хватает даже детям

Открытие СПИД-центра. Москва, лаборатория, пробирки, спид-центр, вич, анализ крови, врачи, медперсонал, медицина, медтехника, приборы, оборудование, робототехника, спид-тест, люди в белых халатах
Сотням людей экстренно меняют схемы лечения, но даже "плохих" препаратов нетФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Эпидемия ВИЧ в Екатеринбурге
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В Свердловской области не хватает препаратов, которыми должны обеспечивать пациентов с ВИЧ-инфекцией. Об этом «URA.RU» сообщила пациентка Свердловского областного центра СПИДа. По ее словам, ситуация катастрофическая: сотням людям экстренно меняют схемы лечения, но и по новым схемам лекарств часто нет. Перебои коснулись даже детей с диагнозом ВИЧ.

Алена живет с ВИЧ уже 18 лет, последние семь постоянно принимает лекарства. «Я пью импортные препараты кивексу и интеленс (этраверин), — рассказывает Алена. — Благодаря тому, что это хорошие современные лекарства, у меня никогда не было никаких побочных эффектов, как часто бывает у других пациентов. Схема хорошая: уровень иммунитета у меня вырос, и я полностью безопасна для окружающих (могу даже заниматься сексом без презерватива)».

Однако последние полгода, с тех пор, как закуп препаратов «централизовали» (его сейчас ведет Федерация, а не регионы), начались перебои. «Первый раз я столкнулась с этим еще в декабре 2016 года: в СПИД-центре мне отказали в выдаче препарата интеленс по причине его отсутствия, — вспоминает Алена. — Я написала заявление на имя главного врача центра Анжелики Подымовой — через несколько дней препарат из каких-то резервов нашли».

Пациентка Алена все еще надеется на государство, хоть надежды все меньше: лекарства нет
Фото: Андрей Гусельников, URA.RU

Ситуация повторилась в апреле — тогда после заявления на имя главврача СПИД-центра для Алены опять нашлась заветная баночка, и опять только одна (таблеток в баночке — на месяц). А в мае началась проблема со вторым препаратом — кивексой. «Когда началась эта централизация, Федерация решила закупать не импортную кивексу, а ее компоненты, которые производят в России — абакавир и ламивудин, — объясняет пациентка. — И в СПИД-центре мне не смогли выдать кивексу даже компонентами, потому что нет абакавира».

Письмо на имя главврача центра не помогло, и Алена отправилась в свердловское министерство здравоохранения. «Я попала на личный прием к заместителю министра Диляре Медведской. Она проявила внимание и заботу: при мне связалась со СПИД-центром, и через день там появилось немного абакавира, — рассказывает девушка. — Но мне не досталось: несколько дней я была занята, а когда приехала, препарата опять не было. У меня есть, конечно, небольшой запас, которого хватит на пару недель, но как быть дальше, я не знаю». Сегодня Алена написала заявление в прокуратуру.

Она считает, что нарушаются ее права как пациента, гарантированные ей законом №38-ФЗ «О противодействии распространения ВИЧ»: государство не может выдать ей лекарства по хорошей, действующей схеме, которую ей назначил врач.

Менять схему она не хочет, а покупать препараты самой ей не по силам: их стоимость в аптеке — более 23 тысяч рублей в месяц (5200 кивекса и 18000 — этраверин). «Это на одни лекарства работать!» — замечает девушка.

А прекращать прием категорически нельзя: при пропуске у вируса вырабатываться резистентность (устойчивость) к тому препарату, который принимал, и лекарство перестает работать (подавлять вирус).

История Алены не уникальна: по данным «URA.RU», речь идет о десятках, если не сотнях случаев. По рассказам пациентов, из-за нехватки препаратов их выдают теперь в СПИД-центре не на три месяца, как раньше, а только на месяц, в центре образуются большие очереди из пациентов, многие из которых не могут получить свои препараты.

На сайте «Перебои.ру» — десятки жалоб от пациентов из Свердловской области
Скриншот: Андрей Гусельников

Свои жалобы они оставляют на сайте «Перебои.ру». «Моему сыну 10 лет, он на терапии второй год, и сейчас мне сказали, что и мне, и ему будут менять схему, так как нет кивексы, — пишет женщина из Карпинска. — Ужас, что происходит! На детях даже экономят!».

Чтобы хоть как-то спасти ситуацию, врачи центра СПИД стремятся перевести всех на те препараты, которые закуплены федеральным минздравом и есть в наличии. «Сегодня есть только одна рабочая схема, которую всем навязывают — калетра + ламивудин + никавир, — рассказал „URA.RU“ пациент Данил. — Эти препараты, в отличие от современных кивексы и интеленса, вызывают серьезные побочные эффекты: многие пациенты, принимающие калетру, простите, с горшка не слазят. А я, например, управляю сложной техникой — как я буду работать?».

Мало того, как признаются пациентам сами врачи, если всех перевести на такую схему, то и этих лекарств не хватит. Так, по некоторым данным, уже начались перебои с никавиром: люди рассказывают, что вчера пришедшим в центр СПИДа сообщили об отсутствии этого препарата.

В итоге часть пациентов просто перестает принимать лекарства: по неофициальной информации, число «отказников» в одном из районов Екатеринбурга выросло в 5 раз (с 50 до 250).

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«Может, кто-то не понимает, но это катастрофа! — говорит Алена. — Вся моя надежда — только на российское государство, если оно мне не поможет, если мне перестанут выдавать препараты, я не смогу сама их покупать. Если я перестану принимать лекарства, у меня вырастет вирусная нагрузка, я начну умирать сама и пойду всех заражать. И тогда эпидемия ВИЧ в Екатеринбурге превратится в пандемию».

«URA.RU» обратилось в Свердловский областной центр по борьбе и профилактике ВИЧ с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию, однако в пресс-службе центра агентство переадресовали в министерство здравоохранения Свердловской области, ссылаясь на то, что главврач находится в отпуске. «URA.RU» направило в министерство соответствующий запрос, к моменту публикации ответ на него не поступил.

Андрей Гусельников
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