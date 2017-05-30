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30 мая 2017
15:00  30 мая 2017 2

Милонов предложил продавать вибраторы по рецепту

XVI Съезд Единой России, первый день. Москва, милонов виталий
Милонов уверен, что реформа скорректирует «сексуальные отклонения» в поведении россиянФото: Владимир Андреев © URA.RU

Депутат Госдумы Виталий Милонов хочет приравнять интимные товары к лекарствам, чтобы они лицензировались и продавались только по назначению врача. С таким предложением эпатажный политик обратился в Министерство здравоохранения России.

«Прошу вас рассмотреть возможность категорию интимных товаров включить в категории лекарственных средств, лекарственных препаратов и медицинских изделий, — цитирует „Интерфакс“ обращение Милонова к главе минздрава Веронике Скворцовой. — При этом распространение указанных товаров будет требовать лицензирования, а также их использование и применение будет происходить исключительно по назначению врача».

По мнению Милонова, продажа порнографической продукции, открытие специализированных магазинов «товаров для взрослых» провоцирует «нездоровый интерес к сексу». Контроль над продукцией скорректирует «сексуальные отклонения в поведении», уверен народный избранник.

Сергей Дианов
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