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Главные новости Курганской области
15:27  30 мая 2017 0

Налоговики рассказали об обысках в УФНС Зауралья. Полицейские изъяли документы

Силовики, обыск. Москва, силовики, обыск, фсб, маски-шоу
"Маски-шоу" можно было не проводить, считают в управлении ФНСФото: Владимир Андреев © URA.RU

Обыски в управлении Федеральной налоговой службы по Курганской области проводили сотрудники управления по экономической безопасности УМВД региона. Об этом заявил заместитель руководителя управления ФНС Наталья Романенко в официальном комментарии.

«В пятницу, 26 мая, в половине десятого утра представитель управления экономической безопасности УМВД России по Курганской области передал мне, со ссылкой на Федеральный закон №144-ФЗ „Об оперативно — розыскной деятельности“, распоряжение на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия — обследование помещений, зданий и т. д. по поручению СУ СК России по Курганской области № 203/6-2017 от 18.05.2017 года», — пояснила Романенко.

В документе говорилось, что оперативники имеют сведения о том, что в помещениях УФНС находятся документы, касающиеся фактов противоправной деятельности должностных лиц управления. Сотрудникам УЭБ необходимо провести осмотр и изучение этих документов. В ходе обыска были изъяты документы финансово-хозяйственной деятельности управления.

«Требуемые документы были выданы по описи, с оформлением протокола. Убеждена, что получить необходимые документы можно было без появления в здании вооруженных людей в масках, вызвавшего тревогу и недоумение у сотрудников УФНС России по Курганской области», — отметила Наталья Романенко.

В настоящее время коллектив управления работает в штатном режиме. Как ранее сообщало «URA.RU», об обысках в офисе налоговой службы в Кургане сообщили рядовые сотрудники. В региональном управлении СКР информацию не подтвердили, отметив, что в производстве СК нет уголовных дел в отношении руководства налоговой. В прокуратуре сообщили, что получали жалобы от сотрудников ведомства.

Анна Бояркина
© Служба новостей «URA.Ru»
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