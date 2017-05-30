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30 мая 2017
29 мая 2017
Главные новости Свердловской области
15:36  30 мая 2017 0

Самолет с уральцами не смог вылететь из Турции

Открытая лицензия на 04.08.2015. Самолеты. , самолет, закат
Уральские пассажиры проведут в Турции больше времени, чем рассчитывалиФото: Pixabay

В Турции на 12 часов задерживается рейс с уральскими пассажирами. Самолет компании «ВИМ-Авиа» должен был прилететь из Даламана в Екатеринбург 30 мая в 17:05, однако прибытие отложили до 05:05, гласят данные онлайн-табло Кольцово.

В пресс-службе аэропорта Кольцово «URA.RU» рассказали, что авиакомпании потребовалось дополнительное время на подготовку самолета. В самой «ВИМ-Авиа» оперативно получить комментарий не удалось — по телефонам, указанным на сайте, на звонки не ответили.

Примечательно, что задержка повлияла на расписание обратного рейса Екатеринбург—Даламан. Вылет из уральской столицы перенесли с 19:05 на 05:35.

Сергей Дианов
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