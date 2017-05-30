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26 мая 2017
16:02  30 мая 2017 0

В Югре появились догхантеры. Заказчиком убийств животных может быть известный единоросс

Тела убитых животных находят на пустыряхФото: волонтер "Ковчега"

На окраине Ханты-Мансийска найдены трупы бродячих собак. Животных жестоко забили до смерти, трупы положили в мешки и выбросили в канаву в 70 метрах от базы компании «МТА». Об этом во вторник, 30 мая, сообщили «URA.RU» волонтеры общественной организации «Ковчег», занимающейся помощью бездомным животным.

Собаки, живущие в заброшенном здании компании, стали поводом для частых визитов защитников животных, которые приезжали их покормить. По версии волонтеров, такое внимание не понравилось руководителям компании, поэтому было принято решение избавиться от собак.

«Ежедневно волонтёры „Ковчега“ бывали на этой промплощадке. Утром 29 мая, когда общественники вновь прибыли туда, щенят и взрослых собак на месте не было. Хотя, собственно, накануне вечером были. В здании, где жили щенята и их мама, мы обнаружили чёткие следы волочения и вилы около будки. Трупы двух взрослых собак в мешках нашли в 70 метрах от того здания. На телах собак были обнаружены многочисленные следы от ударов. Собак просто забили насмерть. Тела щенков и остальных собак так и не были найдены», — рассказывает волонтер Мария Пшеничная.

Генеральным директором компании «МТА» является Александр Макаров, член партии «Единая Россия». Чиновник получил скандальную славу в СМИ после инцидента с браконьерством. На барже теплохода «Югория», принадлежащего компании «МТА», в ходе обысков были найдены незаконно добытые шкуры двух медведей с головами, рога лосей, более 2 тонн мяса животных и различных пород рыбы.

На момент публикации материала получить комментарий Александра Макарова не удалось. В пресс-центре компании сказали, что руководителя нет на рабочем месте.

Игорь Волосин
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