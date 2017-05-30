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30 мая 2017
18:13  30 мая 2017 0

Нидерланды последними поддержали ассоциацию Украины и ЕС

Процедура ратификации будет завершена к июльскому саммиту Украина - ЕСФото: Wikimedia Commons

Сенат Нидерландов поддержал ратификацию Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом.

Число проголосовавших за ратификацию вдвое превысило количество противников. После того, как соглашение подпишут король Нидерландов и глава МИД страны, документ вступит в силу.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер выразил надежду на то, что процедура будет завершена к июльскому саммиту Украина — ЕС, передает информагентство Nation News.

Голландия была последним государством в ЕС, которое не желало подписывать данное соглашение.

В 2014 году власти Киева одобрили соглашение об ассоциации с ЕС. Все входящие в состав Европейского союза государства, кроме Нидерландов, ратифицировали соглашение.

Семен Гринберг
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