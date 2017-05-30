18:37 30 мая 2017 0

Статусный турнир INNOPROM GOLF CHALLENGE пройдет 9-10 июля

Второй год подряд Международная промышленная выставка «Иннопром» начнётся с игры в гольф. 9 июля 2017 года уральский гольф-курорт PINE CREEK GOLF RESORT вновь примет статусный турнир INNOPROM GOLF CHALLENGE. Гольф-мероприятие объединит представителей деловой и политической элиты России и зарубежных стран — ключевых участников выставки «Иннопром».

Турнир проходит при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ и Ассоциации гольфа России. Организатором турнира выступает Pine Creek Golf Resort, генеральный партнер — Группа ЧТПЗ.

Новый формат общения и активного отдыха лидеров крупнейших промышленных компаний прекрасно зарекомендовал себя в прошлом году. Тогда за игрой в гольф встретились более 250 гостей из 50 стран мира. Поле стало дня них «переговорной под открытым небом», настоящей коммуникационной площадкой для обсуждения идей и поиска партнеров в непринужденной обстановке.

Отличительной особенностью INNOPROM GOLF CHALLENGE 2017 станет участие в нем гольф-профессионалов Европейского тура, что, несомненно, добавит зрелищности и азарта игре. Сам турнир получил почетный в мире гольфа статус Officially Approved European Tour ProAm.

В этом году программа INNOPROM GOLF CHALLENGE рассчитана на два дня. Накануне турнира, традиционно для такого уровня соревнований, состоится разминочный день. Участники смогут познакомиться с полем и принять участие в мастер-классе от мировых гольф-звёзд, а вечером пройдет торжественная церемония жеребьевки, в ходе которой к командам из трех любителей присоединится профессионал Европейского тура.

9 июля 18 звездных команд выйдут к лункам самого западного в Азии и самого восточного в Европе чемпионского поля PINE CREEK GOLF RESORT, чтобы побороться за титул сильнейших в формате ProAm Net Birdie.

INNOPROM GOLF CHALLENGE 2017 также станет обучающей площадкой для юных гольфистов. На соревнования приглашены лучшие юниоры сборной России по гольфу — участники проекта Ассоциации гольфа России «Команда мечты». Юниоры выступят ассистентами игроков на поле и примут участие в мастер-классах титулованных гольфистов Европейского тура.

Организаторы и партнеры турнира приготовили для гостей мероприятия и большую культурно-развлекательную программу. Так, самая известная российская гольфистка, олимпийская рекордсменка Мария Верченова, проведет мастер-класс по гольфу, а также выступит в непривычной для себя роли.

По традиции турнир закончится яркой церемонией награждения победителей и торжественным приемом для гостей и участников турнира. Клубный дом гольф-курорта PINE CREEK GOLF RESORT будет наполнен лёгкими нотками аутентичного японского стиля в честь страны — партнера «Иннопрома-2017» — Японии, а торжественный обед подготовит команда японских шеф-поваров.

Подробная информация о турнире и условиях участия: http://www.innopromgolfchallenge.ru/

СПРАВКА: Pine Creek Golf Resort — первое и единственное на Урале чемпионское 18-луночное гольф-поле. Общая площадь гольф-курорта — 147 га, из них 75 га составляет площадь гольф-поля. Оно разработано знаменитым гольф-архитектором Полом Томасом, в портфолио которого более 100 успешных мировых гольф-проектов.

Официальное открытие гольф-курорта состоялось в мае 2013 года. В 2015 поле для гольфа Pine Creek Golf Resort было внесено в реестр объектов спорта Министерства спорта России. Сегодня уральское поле стало постоянной площадкой для двух международных турниров— Innoprom Golf Challenge и Kramski Cup.

European Tour — тур гольф-игроков самого высокого мирового уровня. European Tour входит в тройку основных профессиональных европейских туров, наряду с Challenge Tour European Seniors Tour.