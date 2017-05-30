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30 мая 2017
20:25  30 мая 2017 4

Порошенко обвинил Путина в «похищении» княжны Анны Ярославны в историю России

Открытая лицензия 10.06.2015. Петр Порошенко., порошенко петр
Порошенко гордится связью с ЕвропойФото: пресс-служба Президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко обвинил президента России Владимира Путина в попытке похитить Анну Ярославну, младшую дочь Ярослава Мудрого и королеву Франции, из украинской истории в российскую. Накануне Путин сказал, что с нее началась история российско-французских отношений.

Глава Украины озвучил претензию в обращении по поводу ратификации соглашения о свободной торговле с Евросоюзом, которое 30 мая последними подписали Нидерланды. Порошенко назвал это событие воссоединением семьи.

«Именно воссоединение, потому что исторически мы были ее частью… Кстати, со времен древнеукраинского князя Ярослава Мудрого и его дочери, киевлянки Анны Ярославны, которую буквально вчера Путин пытался на глазах всей Европы похитить для российской истории», — подчеркнул президент Украины, слова которого приводит телеканал 360.

Накануне, во время посещения выставки «300-летие поездки Петра I во Францию», Владимир Путин сказал президенту франции Эмманюэлю Макрону, что отношения России и Франции имеют более глубокие корни. Путин сказал, что «просвещенная французская публика знает о русской Анне — королеве Франции», передает слова президента России РБК.

Семен Гринберг
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