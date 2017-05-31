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31 мая 2017
30 мая 2017
Главные новости Свердловской области
09:42  31 мая 2017 0

Шептий стал фактически вторым лицом в области. Его политический рост остановит только Тунгусов

Встреча Евгения Куйвашева с партийным активом Горнозаводского управленческого округа. Нижний Тагил, шептий виктор, куйвашев евгений
Евгений Куйвашев и Виктор Шептий стали фактически одним целымФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы губернатора Свердловской области
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Проходящие в Свердловской области губернаторские праймериз «Единой России» сблизили еще недавно конфликтовавших политиков — потенциальных кандидатов на пост главы региона врио губернатора Евгения Куйвашева и секретаря свердловского отделения правящей партии Виктора Шептия.

Как сообщают «URA.RU» участники предварительного голосования, Шептий стал главным доверенным лицом Куйвашева: «Когда врио губернатора во время выступлений не достает информации либо ему нужен совет, он прямо на сцене обращается к лидеру партотделения. Насколько известно, их общение продолжается и вне рамок праймериз.

Суда по происходящему, Шептий перехватил аппаратную инициативу у заместителя главы администрации губернатора Вадима Дубичева, советника губернатора Анатолия Гайды и других идеологов резиденции. Связка Куйвашев—Шептий с начала предварительного голосования настолько окрепла, что может стать эффективной и после выборов».

Наблюдатели отмечают, что сближение двух политиков проявляется даже в их рассадке во время предвыборных официальных мероприятий. В большинстве случаев Шептий находится рядом с Куйвашевым, вытесняя других губернаторских фаворитов на второй план. В частности, очевидцы отметили, что врио главы региона на последних праймериз сторонится председателя Заксобрания Людмилы Бабушкиной.

Как ранее сообщало «URA.RU», Людмила Бабушкина вошла в число потенциальных кандидатов в члены Совета Федерации. В случае ее назначения сенатором главным претендентом на кресло спикера станет Виктор Шептий.

Лидер свердловских единороссов заявил «URA.RU», что его сближение с губернатором обусловлено политической необходимостью: «Мы — два потенциальных кандидата в губернаторы от „Единой России“ и должны понимать друг друга с полуслова. В ходе выступлений на праймериз возникают ситуации, когда мы дополняем друг друга. Договариваемся по ходу выступлений. Например, я отвечаю на какой-то вопрос с точки зрения реализации партийных проектов».

Как ранее сообщало «URA.RU», в 2016 году отношения между Евгением Куйвашевым и Виктором Шептием были более чем прохладными. Лидер свердловских единороссов не мог попасть на прием к главе региона. Куйвашев не исключал замены Шептия на посту секретаря политсовета. В качестве одного из его возможных преемников рассматривался депутат Заксобрания Владимир Власов.

Источники агентства утверждают, что у Виктора Шептия по сей день остаются напряженные отношения с первым заместителем губернатора Владимиром Тунгусовым. В частности, Тунгусов до последнего времени отказывался включать Шептия в состав избирательного штаба по выборам губернатора Свердловской области. Одна из причин недопонимания — финансовые конфликты между чиновником и свердловскими единороссами, возникшие в ходе предвыборной кампании в 2016 году.

Константин Джултаев
© Служба новостей «URA.Ru»
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