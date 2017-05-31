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31 мая 2017
30 мая 2017
23:38  30 мая 2017 4

Живущая в Париже дочь Пескова поддержала снос хрущевок в Москве

Москва не Майами, и здесь пешком ходить не надоФото: instagram Елизавета Пескова

Дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Елизавета, обратилась к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой не расширять тротуары, а подумать об автовладельцах. Также Елизавета вступилась за программу реновации. Запись появилась в Instagram девушки.

Город должен обновляться, уверена Екатерина, и не стоит ругать мэрию за такую «амбициозную программу».

«Естественно, город должен обновляться, и здесь можно только восхищаться решимостью градоначальника начать такую амбициозную программу. А тем более сейчас, когда мэрия всех заверила, что ничьи права нарушаться не будут, я вообще не понимаю тех, кто заранее начинает критиковать такое начинание», — пишет дочь пресс-секретаря президента.

Судя по всему, дифирамбы в адрес Собянина были лишь сладкой пилюлей перед просьбой, потому что далее Елизавета приступила к сути своей публикации. «Не буду расписывать все по плюсам и минусам (о реновации — „URA.RU“), а просто напишу об одном из самых, на мой взгляд, спорных решений, касающихся превращения Москвы в Майями или в столицу ЗОЖников, хипстеров», — Елизавета имеет в виду инициативу расширения пешеходных площадок.

Елизавета доказывает, что в таком хмуром городе, как Москва, ни в коем случае нельзя передвигаться пешком и забывая, что помимо 4 млн водителей есть и миллионы пешеходов.

Семен Гринберг
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