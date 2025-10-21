Глава «Яндекс Такси» предрек неприятные последствия от локализации автомобилей

В «Яндекс Такси» предрекли негативные последствия от закона о локализации Фото: Илья Московец © URA.RU

Введение нового перечня автомобилей, допущенных к работе в такси с 1 марта 2026 года в рамках локализации, может привести к резкому сокращению автопарков и вызовет трудности с обновлением машин в большинстве российских городов. Об этом заявил глава сервиса «Яндекс Такси» Александр Аникин.

«Если применять перечень локализованных автомобилей буквально, многие города и тарифные классы останутся без притока новых автомобилей. Из 22 моделей существенная часть не проходит по соображениям цены, остается очень ограниченный выбор», — прокомментировал Аникин ситуацию в интервью РБК. Он подчеркнул, что для устойчивого развития рынка такси необходимо расширить список допустимых моделей и предусмотреть переходный период для водителей с личными автомобилями.

Согласно информации, обнародованной Минпромторгом, в первоначальный список автомобилей для такси вошли 22 модели марок Lada, «Москвич», УАЗ, Evolute, Voyah и Sollers. Представители ведомства ранее отмечали, что перечень будет дополняться по мере появления новых моделей на рынке.

Однако, по словам главы «Яндекс Такси», в первую очередь от ограничений пострадают самозанятые водители, работающие на собственных автомобилях, поскольку доля соответствующих требованиям машин среди них крайне мала. Компания выступает за внесение изменений в закон, которые позволят самозанятым использовать личные автомобили для работы в такси как минимум до 2033 года.