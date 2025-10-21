Долина повышает стоимость корпоратива на миллион рублей за неделю до Нового года
Стоимость ее корпоратива за неделю до Нового года повышается до 4,5 миллиона рублей, указано в посте
Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU
За неделю до Нового года российская певица Лариса Долина повышает стоимость корпоратива на один миллион рублей. Об этом рассказали в новостных telegram-каналах.
«Частное выступление Ларисы Долиной обойдётся её богатым поклонникам в 3,5 млн рублей. Такую цену 70-летняя народная артистка держит до 19 декабря: после цена взлетает на миллион — до 4,5 млн рублей», — указано в посте telegram-канала Shot.
Также стал известен райдер певицы. Лариса Долина перемещается на автомобиле представительского класса, не старше пяти лет, в салоне которого обязательно должна быть вода без газа. Также певицу должна сопровождать квалифицированная охрана, указано в посте. Помимо этого, Долина предпочитает останавливаться в двухкомнатном номере лучшей гостиницы города.
Ранее Лариса Долина уже становилась объектом обсуждения в Сети из-за своей манеры общения, которую некоторые пользователи сочли высокомерной. Музыкальный критик Сергей Соседов отмечал, что подобное поведение связано с характером певицы и не является проявлением «звездной болезни». Артистка также не раз попадала в конфликты с коллегами и поклонниками, но всегда подчеркивала, что предпочитает говорить правду.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.