Долина повышает стоимость корпоратива на миллион рублей за неделю до Нового года

Стоимость ее корпоратива за неделю до Нового года повышается до 4,5 миллиона рублей, указано в посте Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU

За неделю до Нового года российская певица Лариса Долина повышает стоимость корпоратива на один миллион рублей. Об этом рассказали в новостных telegram-каналах.

«Частное выступление Ларисы Долиной обойдётся её богатым поклонникам в 3,5 млн рублей. Такую цену 70-летняя народная артистка держит до 19 декабря: после цена взлетает на миллион — до 4,5 млн рублей», — указано в посте telegram-канала Shot.

Также стал известен райдер певицы. Лариса Долина перемещается на автомобиле представительского класса, не старше пяти лет, в салоне которого обязательно должна быть вода без газа. Также певицу должна сопровождать квалифицированная охрана, указано в посте. Помимо этого, Долина предпочитает останавливаться в двухкомнатном номере лучшей гостиницы города.

Продолжение после рекламы