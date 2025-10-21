В Россию за месяц ввезли рекордное количество поддержанных автомобилей

В сентябре в России ввезли более 40 тысяч поддержанных автомобилей Фото: Илья Московец © URA.RU

В сентябре 2025 года в Россию ввезено рекордное за два года количество подержанных легковых автомобилей — 48,4 тысячи единиц. Об этом сообщило аналитическое агентство «Автостат». Практически весь объем импорта пришелся на физических лиц. Данные опубликованы в свежем отчете агентства.

«В начале осени в Россию было ввезено рекордное количество легковых автомобилей с пробегом за последние два года. Так, объем их импорта в сентябре 2025 года составил 48,4 тыс. единиц и практически весь он пришелся на физических лиц», — сказано в сообщении «Автостата».

Основным поставщиком подержанных автомобилей традиционно остается Япония, однако ее доля за последние три месяца снизилась с 48% до 39%. Одновременно усилились позиции Китая, который увеличил свою долю с 14% до 20%. Показатели Китая приблизились к объему поставок из Южной Кореи, составляющему сейчас 22%. В марочном рейтинге лидирует Toyota: на нее в сентябре пришлось 19% всех ввезенных машин. В пятерку лидеров также попали Honda (15%), BMW, Kia и Volkswagen — их доля варьируется от 6% до 9%. Самыми популярными моделями среди импортированных автомобилей названы Toyota Corolla и Honda Freed.

