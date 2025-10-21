Кандидат наук предложил делать тоннель между РФ и США по технологии Маска

Ученый считает, что реализация проекта тоннеля может выйти за рамки сроков и выделенных денег Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тоннель между США и Россией через Берингов пролив стоит создать на основе технологии Илона Маска. Речь идет о герметичной трубе, по которой на высокой скорости двигаются транспортные капсулы, сообщил кандидат технических наук, доцент МАДИ Сергей Зеге.

«Транспортную систему для такого проекта следует рассматривать на основе инновационных решений. Это может быть решение Маска с герметичной трубой и большими скоростями движения», — цитирует РИА Новости Зеге. Он подчеркнул, что сам подводный тоннель может был выполнен в обозначенные сроки и средства, а строительство подходов к нему может выйти «далеко за рамки прогноза».