В сентябре продажи новостроек в России выросли на 7% в годовом выражении

В сентябре 2025 года на российском рынке первичной недвижимости наблюдался рост объема сделок. Согласно информации сервиса «Яндекс Недвижимость», в крупнейших городах страны количество реализованных квартир увеличилось на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Объем сделок с первичным жильем в России показал рост в сентябре 2025 года. Количество проданных квартир в городах-миллионниках увеличилось на 7% в годовом выражении, до 20,3 тысячи лотов», — подсчитали в сервисе. Информацию передает «Коммерсант».

Аналитический сервис Dataflat.ru сообщает, что по всей России в сентябре было зарегистрировано 45,3 тысячи договоров долевого участия, что на 7,3% превышает показатели годичной давности. Наиболее значительный прирост числа сделок зафиксирован в Нижнем Новгороде, где количество продаж поднялось на 58%. В Ростове-на-Дону показатель вырос на 55%, а в Омске — на 38%. В Москве, по данным «Яндекс Недвижимости», в сентябре заключено 6,32 тысячи сделок, что на 6% больше, чем в тот же период прошлого года.

Темпы прироста в сентябре оказались ниже, чем в августе 2025 года, когда рынок показал годовой рост на 34% — до 29 тысяч квартир. Как отметил директор по продажам девелоперской компании «Мангазея» Федор Ушаков, столь значительное замедление связано с завершением периода массовых скидок от застройщиков, что привело к возвращению рынка к более устойчивой динамике. Дополнительным фактором сдерживания спроса остается рост цен на первичное жилье. По словам директора по продукту компании «ОМ Девелопмент» Дианы Насировой, в сентябре средняя цена одного квадратного метра в новостройках городов-миллионников достигла 191 тысячи рублей, увеличившись за год на 12%.