Роспотребнадзор оценил превышение радионуклидов в Японском море

В исследованных с начала 2025 года пробах воды и рыбы из Японского моря, отобранных специалистами Центра гигиены и эпидемиологии Приморского края, уровень радионуклидов соответствует установленным санитарным нормам. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Приморскому краю, отмечая, что исследование проведено по факту сбросов воды с АЭС «Фукусима-1» два года назад.

«В связи со сбросом воды в 2023 году с АЭС „Фукусима“ за девять месяцев 2025 года в акватории Японского моря было исследовано шесть проб морской воды для определения трития. В динамике содержание трития остается на уровне летнего периода 2023 года», — говорится в сообщении. Информацию передает «Интерфакс».

Кроме того, специалисты осуществляют регулярный контроль содержания цезия-137 и стронция-90 в морской рыбе, выловленной в акватории Тихого океана. В текущем году было проанализировано 87 образцов рыбы; выявленные значения радионуклидов не превышают гигиенические нормативы. В течение 2024 года Роспотребнадзор провел исследование 210 проб воды и рыбы после сброса воды с АЭС «Фукусима-1». В этих образцах уровень радионуклидов также не превышал допустимых значений.

