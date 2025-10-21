Российские военные начали применять новый тяжеловесный дрон «Воган»

«Это вот наша разработка новейшая, применять начали недавно. Этот дрон применяется в двух целях: способен как делать сбросы, так и просто поражать цели в один конец», — цитирует «Круглого» РИА Новости. По словам бойца, этот БПЛА способен поднимать в воздух до девяти килограммов. Он также добавил, что за счет большего веса и размера устройства дрон более устойчив к различным погодам и может летать на большие расстояния.