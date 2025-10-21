В Японии впервые избрали женщину на пост премьер-министра

Санаэ Такаити, возглавляющая Либерально-демократическую партию (ЛДП), по итогам голосования в обеих палатах парламента заняла пост премьер-министра. Она стала первой женщиной в истории Японии, занявшей эту должность. Заседание по избранию премьера транслировалось в режиме реального времени в интернете.

Такаити стала 104-м главой правительства страны. Ранее она была известна своими крайне правыми и консервативными взглядами. В период работы на посту министра по экономической безопасности она оставалась единственным членом кабинета, лично посещавшим храм Ясукуни — объект, вызывающий ассоциации с японским милитаризмом как в Азии, так и в мире. Однако после избрания на пост председателя ЛДП в октябре 2025 года Санаэ Такаити воздержалась от визита в храм, ограничившись отправкой подношения за свой счет.