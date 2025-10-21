Первого замглавы Железногорска отправили под домашний арест

Вычужанина отправили под домашний арест по делу о превышении полномочий Фото: Илья Московец © URA.RU

Первый заместитель главы администрации ЗАТО Железногорск Красноярского края Роман Вычужанин помещен под домашний арест на два месяца. Он проходит фигурантом по делу о превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

«Сегодня судом по ходатайству следствия первому заместителю главы администрации ЗАТО города Железногорска, подозреваемому в организации и руководстве совершения должностного преступления при заключении контракта на выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца», — сообщили в telegram-канале Следкома.

По версии следствия, в 2024 году, при отсутствии претендентов на исполнение муниципального контракта по вывозу отходов в Железногорске, Вычужанин, осведомленный о необходимости наличия у подрядчика соответствующей лицензии, дал незаконное распоряжение своему подчиненному организовать заключение договора с организацией, не обладающей нужной лицензией. В результате подрядчик вывез отходы с несанкционированных свалок на участок, расположенный в Железногорске, не предназначенный для размещения подобных отходов, несмотря на то, что контрактом было предусмотрено их размещение на специализированном полигоне.

