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31 мая 2017
30 мая 2017
23:48  30 мая 2017 1

Путин предложил совместить Медведева с Кудриным

Путин и министр финансов Кудрин (архивное фото)Фото: Kremlin.ru

Председатель совета Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин и бизнес-омбудсмен, глава Столыпинского клуба Борис Титов отчитались президенту Владимиру Путину по альтернативному плану стратегии экономического роста.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев уже представлял Путину план стратегического развития, который разработало правительство, но президент решил заслушать и альтернативную точку зрения, сообщает РБК.

Кудрин подчеркнул, что Путин не дал окончательных решений. Цель, по словам председателя ЦСР, была «услышать концепцию». Эксперты ЦСР сделали свою часть работы, теперь определиться должен Кремль, добавил Кудрин. Эксперт РБК отмечает, что в России, видимо, будут два стратегических документа — план правительства и программа президента, передает источник знакомый с итогами совещания.

Программа президента как раз будет собрана из предложений ЦСР и Столыпинского клуба, продолжает источник: одну из стратегий возьмут за основу и в нее интегрируют меры из другой.

Семен Гринберг
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