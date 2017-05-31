{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,52
Динамика за 2 недели
Евро 62,95
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
31 мая 2017
30 мая 2017
04:44  31 мая 2017 0

Путин поддержал мнение Макрона о «красной линии» в Сирии

Клипарт, оппозиция, флаг сирии
В Кремле уверены, что Башар Асад не причастен к химатаке в ИдлибеФото: depositphotos.com © URA.RU

Владимир Путин в интервью газете Figaro выразил согласие с главой Франции Эммануэлем Макроном, который ранее назвал применение химоружия в Сирии — «красной линией». При этом российский президент подчеркнул, что обвинения в адрес Башара Асада по данному вопросу являются бездоказательными.

«Я считаю, что вопрос должен быть поставлен шире. Кто бы ни применил химическое оружие, против этих лиц, против этих структур международное сообщество должно выстроить общую политику, и ответ должен быть таким, который сделает применение подобного оружия невозможным со стороны кого бы то ни было», приводит слова Путина телеканал 360.

Президент России также отметил, что бездоказательная дискуссия вокруг химической атаки в Идлибе является «средством убеждения мирового сообщества в необходимости продолжения оказания давления на руководство Сирии с помощью санкций.

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров