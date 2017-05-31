Путин поддержал мнение Макрона о «красной линии» в Сирии

04:44 31 мая 2017 0

В Кремле уверены, что Башар Асад не причастен к химатаке в Идлибе Фото: depositphotos.com © URA.RU

Владимир Путин в интервью газете Figaro выразил согласие с главой Франции Эммануэлем Макроном, который ранее назвал применение химоружия в Сирии — «красной линией». При этом российский президент подчеркнул, что обвинения в адрес Башара Асада по данному вопросу являются бездоказательными.

«Я считаю, что вопрос должен быть поставлен шире. Кто бы ни применил химическое оружие, против этих лиц, против этих структур международное сообщество должно выстроить общую политику, и ответ должен быть таким, который сделает применение подобного оружия невозможным со стороны кого бы то ни было», приводит слова Путина телеканал 360.



Президент России также отметил, что бездоказательная дискуссия вокруг химической атаки в Идлибе является «средством убеждения мирового сообщества в необходимости продолжения оказания давления на руководство Сирии с помощью санкций.