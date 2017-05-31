Раритетная «Волга» выставлена на продажу за 700 тысяч рублей. ФОТО

05:39 31 мая 2017 0

Легендарная модель оценивается продавцом в 700 тысяч рублей ФОТО: 32cars.ru

Житель Брянска выставил на продажу «Волгу» 1965 года выпуска. Стоимость раритетного автомобиля составляет 700 тысяч рублей.

Продавец уверяет, что машина восстановлена и полностью готова к поездкам. В отремонтированной «Волге» заменен коленвал, поршневые кольца и маслосъемные колпачки. Помимо этого, в комплекте к автомобилю идет новый генератор, сообщает издание «Брянск Today».



Владелец так же сообщил, что покупателей порадует проложенная двойная шумоизоляция, передние амортизаторы, а также двигатель, переведенный на 92 бензин. По его словам, после ремонта автомобиль успел пройти более 2 500 километров.