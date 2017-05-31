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26 мая 2017
11:40  31 мая 2017 0

Самый невезучий угонщик в ХМАО: трижды не смог украсть машину

Клипарт, разбитое стекло, дтп, авария, машина
Угонщик из Томской области не смог украсть в Югре три автомобиляФото: depositphotos.com © URA.RU

В Когалыме задержан житель Томской области, подозреваемый в попытке угнать три машины за одну ночь. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе УМВД России по ХМАО.

В дежурную часть обратился один из жителей Когалыма, рассказавший, что у него пытались угнать автомобиль ВАЗ-2112. Злоумышленник смог проехать всего несколько метров, не справился с управлением и въехал в мусорный бак, после чего скрылся с места происшествия.

В это же время в полицию обратились еще два человека, рассказавшие, что их машины также пытались угнать. В первом случае злоумышленник залез в автомобиль, разбив стекло, но не смог завести из-за того, что аккумулятор был снят. Во время второй попытки угонщик проехал всего несколько метров — в баке машины было мало бензина.

Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 22-летний житель Томской области, работающий на одном из предприятий города. После задержания молодой человек сознался в содеянном и пояснил, что совершал угоны, чтобы съездить домой в Томскую область. Возбуждено уголовное дело по статьям «Угон» и «Покушение на угон». Подозреваемый находится под стражей, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Антон Степыгин
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