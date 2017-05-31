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31 мая 2017
30 мая 2017
29 мая 2017
10:57  31 мая 2017 0

Директора шадринского интерната будут судить за бизнес на умственно отсталых детях

Сергей Тверитин закупал питание для воспитанников Шадринского дома-интерната у супруги-предпринимателяфото: шдди45.рф

В Зауралье завершено расследование уголовного дела по факту махинаций с закупкой продуктов питания для ГБУ «Шадринский детский дом-интернат для умственно отсталых детей». На скамью подсудимых сядут трое фигурантов: директор детского дома-интерната Сергей Тверитин, его супруга-предприниматель Татьяна Тверитина и главный бухгалтер учреждения, которые обвиняются в растрате и мошенничестве.

По данным следствия, в 2015 году директор ГБУ «Шадринский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» в соучастии с главным бухгалтером заключал договоры на поставку продуктов питания по заведомо завышенным ценам с организациями, подконтрольными его супруге. «При этом часть поставляемых продуктов питания не соответствовала спецификациям к заключаемым договорам, продукты были бо­лее дешевыми и имели низкое качество», — сообщает пресс-служба СУ СК России по Курганской области. Дому-интернату был причинен материальный ущерб на сумму более 600 тысяч рублей.

В мае прошлого года уголовное дело едва не спустили «на тормозах», и отстраненный директор Тверитин смог вернуться к своим обязанностям. Об этом «URA.RU» рассказали сотрудники дома-интерната, заявив, что «экспертиза, которая длилась девять месяцев, не дала положительного результата». Подробности истории можно посмотреть здесь.

В СУ СКР области также сообщили, что Татьяна Тверитина поставляла продукты питания по завышенным ценам еще и в ГБУ «Далматовский дом-интернат для престарелых и инвалидов», чем причинила ущерб учреждению в сумме более 3 млн рублей.

Помимо этого, главный бухгалтер ГБУ «Шадринский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» при трудоустройстве предоставила заведомо подложный диплом о получении высшего образования.

В ближайшее время дело рассмотрит суд.

Анна Бояркина
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