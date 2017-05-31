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31 мая 2017
12:10  31 мая 2017 0

На Урале останавливается строительство жилья. Из-за этого оказался под угрозой весь бизнес

Строительство Центрального стадиона. Екатеринбург, кирпич, дорожные работы, проезд запрещен, строительство, улица пирогова
Рекордное падение показал Пермский крайФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В регионах Большого Урала ощутимо «проседает» строительный рынок. Аналитики «Единого реестра застройщиков» подсчитали, что в Свердловской, Тюменской областях и Пермском крае ввод нового жилья сократился на 30-40 процентов. Эксперты говорят, что изменения бьют по бизнесу.

В аналитике, опубликованной реестром, говорится, что в январе—апреле 2017 года в Свердловской области было введено 385,9 тысячи кв. м жилья. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года это меньше на 207,9 тыс. кв. м — 35,01 процента.

Еще хуже обстоят дела в Тюменской области. Здесь падение составило 40,09 процента — 242,4 тыс. кв. м. вместо 404,4 тыс. кв. м жилья. Рекордное падение показал Пермский край — 43,02 процента. Там за четыре месяца ввели всего 135,9 тыс. квадратных метра.

На плаву пока держится Челябинская область — 306,7 тыс. кв. м. В южноуральском регионе снижение составило всего 2,97 процента по сравнению с показателями 2016-го.

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Динамика ввода жилья в Свердловской области Инфографика: «Единый реестр застройщиков»

Главный аналитик «Уральской палаты недвижимости» Михаил Хорьков в беседе с «URA.RU» пояснил, что снижение ввода жилья — это следствие того, что в 2014—2015 годах, когда в стране начался экономический кризис, застройщики стали закладывать гораздо меньше проектов.

«Из-за сложившейся ситуации страдают продавцы строительных материалов, застройщики, девелоперы и смежные отрасли. Например, компании, занимающиеся мебелью, „просели“. Обычно заезд в новую квартиру связан с покупкой новой мебели, но так как квартир сдается в эксплуатацию и продается меньше, то и выручка предпринимателей упала», — сказал нашему агентству Хорьков.

Сергей Дианов
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