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31 мая 2017
30 мая 2017
Главные новости Свердловской области
12:00  31 мая 2017 0

Зря боялись? УВЗ все же нашел деньги на хоккей в Тагиле

В Нижнем Тагиле останется хоккейФото: ХК Спутник

Корпорация УВЗ, 100% акций которой принадлежит Ростеху, возобновила финансирование хоккейного клуба «Спутник» из Нижнего Тагила.

Как сообщает пресс-служба команды, «Уралвагонзавод» станет генеральным спонсором команды. «Спутник» будет выступать в Высшей хоккейной лиге, юниоры — в первенстве ВХЛ.

«Повышенное внимание в этом году будет уделяться развитию СДЮСШОР. Юные хоккеисты в будущем станут основным резервом для формирования взрослых команд клуба», — приводит пресс-служба слова гендиректора УВЗ Александра Потапова.

В пресс-службе команды отказались озвучивать бюджет клуба. Как сообщал ранее портал «Дни.ру», в сезоне 2014-2015 содержание команды обходилось в сумму от 100 до 150 миллионов рублей. Минимальные гарантии финансирования команды для выступления в ВХЛ — около 70 миллионов рублей.

Ранее руководство Ростеха ставило под сомнение целесообразность содержания хоккейной команды.

Данил Бардин
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