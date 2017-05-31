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Главные новости Челябинской области
12:23  31 мая 2017 0

На Южном Урале автобус с детьми врезался в полицейскую машину. ФОТО

Знак аварийной остановки для Альбины Золотухиной. Челябинск., знак аварийной остановки, дтп, сос, экстренная помощь, беда
Поездка для школьников закончилась, едва успев начатьсяФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области автобус с детьми попал в ДТП с полицейским автомобилем. ЧП произошло в Миассе 31 мая около 11 часов утра.

Очевидцы рассказывают, что авария произошла на Тургоякском шоссе, неподалеку от супермаркета «Молния». На пешеходном переходе автобус, перевозивший школьников, «догнал» шедший впереди в сопровождении автомобиль ГИБДД. Скорее всего, полицейские остановились перед «зеброй», чтобы пропустить пешеходов, пришли к выводу журналисты сайта news newsmiass.ru. Массивный автобус ударил полицейский «Логан» в багажник — то ли по инерции, то ли по вине не успевшего среагировать водителя.

Как сообщили «URA.RU» в полиции, сейчас инспекторы ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия, по счастью, не закончившегося серьезными последствиями.

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Оберегая детей, полицейские попали в курьезную аварию Фото: сайт newsmiass

Владимир Васин
© Служба новостей «URA.Ru»
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