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31 мая 2017
30 мая 2017
Главные новости Свердловской области
12:56  31 мая 2017 0

Противники Храма на воде настраивают Ройзмана против уральских олигархов

Интервью с архитектором Михаилом Голобородским - автор проекта эскиза Собора Святой Екатерины. Екатеринбург, эскиз храма на воде
Высота храма составит 69,5 метра, вместительность — 1350 прихожанФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Битва за храм
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Екатеринбургские архитекторы попросили городскую власть помешать строительству собора Святой Екатерины на городском пруду. Под письмом, адресованном мэру Евгению Ройзману, подписались 62 активиста.

В тексте письма, копию которого опубликовала в соцсети архитектор Нина Левкоева, говорится, что «абсолютно недопустимо засыпать часть пруда для строительства чего бы то ни было», так как это исторический и смысловой центр города.

«В отсутствие большой реки и значимого рельефа городской пруд становится единственным открытым пространством, где раскрываются перспективы исторической и современной застройки города, — написано в обращении. — Каким бы сильным ни было желание благотворителей построить храм на самом видном месте, их интерес не должен перевешивать ценность городского пруда как главного открытого пространства города, соображения здравого смысла и мнения многих тысяч горожан».

Активисты своими обращениями пытаются помешать согласованию разрешения на сооружение искусственного острова на пруду, опубликованного в мае. Если по поводу этого документа не поступят возражения, то он автоматически будет одобрен.

Оперативно получить комментарий у Евгения Ройзмана не удалось — по телефону он попросил перезвонить позднее.

Строительством Храма на воде занимаются уральские олигархи Игорь Алтушкин и Андрей Козицын. Для этого они учредили ООО «Храм святой Екатерины». Ранее на сайте администрации появился проект собора Святой Екатерины. Согласно документации, высота храма составит 69,5 метра, вместительность — 1350 прихожан. Это будет трехэтажное здание с конференц-залом, двухкомнатным кабинетом с мини-кухней и душевой для архиерея, комнатами для отдыха священников, залом для трапезы и подъездом для кортежа из нескольких автомобилей.

Сергей Дианов
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