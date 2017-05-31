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14:08  31 мая 2017 0

«РЖД» будет отстаивать ямальский транспортный проект перед правительством России

Подготовка поезда дальнего следования к рейсу: проводница в пассажирском вагоне. Екатеринбург, поезд, железная дорога, депо, станция екатеринбург пассажирский
"РЖД" нужно подтвердить, что Северный широтный ход будет эффективнее ТранссибаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Вопрос строительства железнодорожной линии на Ямале в рамках проекта «Северный широтный ход» пока открыт. Чтобы получить одобрение правительства России, компании «РЖД» необходимо подтвердить эффективность проекта.

«Мы недавно рассматривали этот вопрос на заседании комитета по приоритетным инвестиционным проектам Совета директоров ОАО „РЖД“ под председательством вице-премьера Аркадия Дворковича. Сейчас проект СШХ в общем понятен, но, чтобы получить правительственное решение, „РЖД“ необходимо ответить на некоторые вопросы. В частности, важно сравнить, насколько перевозки потенциального количества грузов через СШХ эффективнее, чем через Транссиб. Сейчас „РЖД“ проводят эту работу. По итогам мы обсудим и согласуем это на заседании межведомственной рабочей группы по вопросам железнодорожного транспорта», — рассказал заместитель министра транспорта РФ Алан Лушников в интервью официальной газете Минтранса «Транспорт России».

Он отметил, что в текущей конфигурации СШХ предназначен для вывоза 20 млн тонн грузов с уже функционирующих предприятий. Еще 3,9 млн тонн могут быть привлечены с новых месторождений, которые попадут в зону строительства магистрали. «Преимущество СШХ в том, что он даст мощный импульс к развитию арктической зоны, где есть много месторождений, которые пока находятся на нулевой стадии разработки», — сказал замминистра.

В конце прошлого года стало известно, что строительство Северной железной дороги в рамках СШХ на себя возьмет компания «РЖД» по программе государственно-частного партнерства. Компания также должна оплатить строительство железнодорожного моста через Обь в районе столицы Ямала. Ямальские власти при этом за свой счет достроят автомобильную часть конструкции.

Ранее губернатор Дмитрий Кобылкин отмечал, что активная стадия строительства железной дороги должна начаться в следующем году. Стоимость проекта — порядка 230 млрд рублей. Из них около 115 млрд — это деньги, необходимые на строительство железнодорожной линии от Надыма до Лабытнанги, включая мост через Обь в районе окружной столицы. Эта сумма должна была войти в концессионную заявку, которою «РЖД» планировали внести в правительство РФ этой весной.

Вячеслав Егоров
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