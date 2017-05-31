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Главные новости Пермского края
14:13  31 мая 2017 1

Пермская полиция расследует гибель трех свиней

Трупы обследованы на сибирскую язву и африканскую чуму свинейФото: Россельхознадзор по Пермскому краю

В активно застраиваемом поселке Кондратово в пригороде Перми местные жители обнаружили трех мертвых свиней. Сейчас полиция выясняет, кто может быть причастен к гибели животных.

«На телах животных не было ни бирок, ни татуировок — словом, ничего, чтобы могло идентифицировать их и их хозяев. Следов лечения тоже не было», — сообщили в управлении Россельхознадзора по Пермскому краю. Трупы обследованы на сибирскую язву и африканскую чуму свиней — выяснилось, что этих заболеваний у животных не было.

Сейчас гибелью свиней занимается полиция — стражи порядка выясняют, кто мог выкинуть тела животных и создать тем самым опасность для здоровья местных жителей.

Анна Белкина
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